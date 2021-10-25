Türkiye Esenyurt ve Şişli'de ele geçirildi! 285 kilogram! Bakan Süleyman Soylu tebrik etti

Esenyurt ve Şişli'de ele geçirildi! 285 kilogram! Bakan Süleyman Soylu tebrik etti

Türkiye

Esenyurt ve Şişli'de ele geçirildi! 285 kilogram! Bakan Süleyman Soylu tebrik etti

Esenyurt ve Şişli'de operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 285 kilogram eroin ele geçirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Esenyurt ve Şişli'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen adresler ile bir araca düzenlenen operasyonda 285 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken, operasyon anları da kameraya yansıdı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 23 Ekim Cumartesi günü Esenyurt ve Şişli'de uyuşturucu organizasyonlarında faaliyet gösterdiği tespit edilen araç ve adreslere yönelik Operasyon düzenledi.



Adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Esenyurt'taki adrese yapılan aramalarda 48 kilo 500 gram Eroin, Şişli'de depoda yapılan aramalarda ise 236 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Operasyon anları kameralara yansırken, ele geçirilen 285 kilo eroin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da operasyona ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 285 kilo eroin ele geçirildi. Emniyet Teşkilatımızı ve emeği geçen tüm Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.


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