Türkiye Esenyurt’ta 5 katlı binanın 2. katında yangın

Esenyurt’ta 5 katlı binanın 2. katında yangın

Türkiye

Esenyurt’ta 5 katlı binanın 2. katında yangın

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın 2. katında çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dairede hasar oluştu.

14 Ocak 2022, Cuma 12:37 Son Güncelleme:
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Esenyurt İnönü Mahallesi 404. sokakta 5 katlı binanın 2. katındaki dairede saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dairede anne ve çocuğu mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen anne ve çocuğunu, kurtardı.


Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenenleri hastaneye kaldırdı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülürken, dairede hasar oluştu.

Yangın çıkan apartmanda yaşayan Mert Çırak, "Bizim yan dairede çıktı. Neden çıktığını bilmiyorum" dedi.

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA)

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