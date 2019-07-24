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Esenyurt’ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli Beylikdüzü’nde yakalandı.

24 Temmuz 2019, Çarşamba 12:11
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Esenyurt’ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

İnönü Mahallesi 353 sokakta oturan eski kız arkadaşının evine gelen Soydan A. yanında getirdiği silahla Kübra G. ve annesi Nurdane G.’yi yaralamıştı. Yaralanan 2 kadın tedavi altına alınırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli Soydan A.’yı yakalamak için çalıma başlattı.

GECE YARISI YAKALANDI

Soydan A. gece 02.00’de Beylikdüzü, Yakuplu’da polis ekipleri tarafından yakalandı. Soydan A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)


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