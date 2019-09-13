Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından kent genelinde şiddetli rüzgar etkisini gösteriyor.

KİREMİTLER UÇTU, BİR KADIN AĞIR YARALANDI

Esenyurt'ta bir cadde üzerinde inşaat halinde olan 4 katlı binanın en üst katında işçiler tarafından örülen duvarın kiremitleri rüzgar nedeniyle uçtu. Bu sırada yoldan geçen bir kadın düşen kiremitlerin altında kaldı. Ağır yaralanan kadın hemen sokak başındaki sağlık ocağındaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ise çatıda kalan diğer kiremit parçalarını almak için çalışmaya başladı.

İHA