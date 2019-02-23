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Esenyurt'ta korkunç olay: Trafoya giren genç hayatını kaybetti

Esenyurt'ta trafo merkezine giren 25 yaşındaki genç akıma kapılarak hayatını kaybetti

23 Şubat 2019, Cumartesi 18:57 Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta korkunç olay: Trafoya giren genç hayatını kaybetti

Olay, Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi 1936 Sokak üzerinde bulunan bir trafo merkezinde patlama meydana geldi. Patlama sesini üzerine trafo merkezine bakan çevredeki vatandaşlar, bir genci hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Havanın yağışlı olması nedeniyle başka bir olaya sebebiyet vermemek için sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen BEDAŞ ekiplerinin trafodaki elektriği kesti. Sağlık ekipleri, trafo merkezinin içinde bulunan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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