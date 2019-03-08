Esenyurt'ta korkutan patlama
Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi
İstanbul Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'ta bir iş yerindegaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
5 ARAÇ VE BİNALARDA HASAR MEYDANA GELDİ
Olayda ölen ve yaralanan olmazken patlamanın şiddetiyle 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokağın her iki tarafında güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı.