Türkiye Esenyurt'ta metrobüs kazası! 7 kişi yaralandı

Esenyurt'ta metrobüs kazası! 7 kişi yaralandı

Türkiye

Esenyurt'ta metrobüs kazası! 7 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında frenleri tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 16:10 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Haramidere Sanayi metrobüs durağında meydana geldi.


Beylikdüzü istikametinde giden metrobüsün iddiaya göre frenleri tutmayınca önündeki başka bir metrobüse çarptı. 

Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken metrobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yolculardan bazıları metrobüs üst geçidinden yürüyerek D-100 yanyolda bekleyen ambulanslara bindirildi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Kaza yapan metrobüs, güvenli bölgeye çekildi. Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrası metrobüs durağında incelemelerde bulundu.

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