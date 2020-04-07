Türkiye Esenyurt'ta patlama! 3 yaralı

Esenyurt'ta patlama! 3 yaralı

Türkiye

Esenyurt'ta patlama! 3 yaralı

İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir binada doğal gazdan olduğu belirtilen bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı.

07 Nisan 2020, Salı 16:24 Son Güncelleme:
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Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde bulunan binanın 6. katında şiddetli bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralananlar, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla en yakın hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinden görüntüler:


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