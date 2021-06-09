Türkiye Esenyurt'ta rögarlardan mavi su fışkırdı! 'Zehir akıyor...'

Esenyurt'ta rögarlardan mavi su fışkırdı! 'Zehir akıyor...'

Türkiye

Esenyurt'ta rögarlardan mavi su fışkırdı! 'Zehir akıyor...'

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki kimyasal atık kabusu devam ediyor. İlçede fabrikalardan kanalizasyonlara bırakılan kimyasal atıklar rögarlardan taştı. Sokak ve caddeler rögardan taşan mavi suya bulandı. Yoldan geçenler kimyasal atık nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti.

09 Haziran 2021, Çarşamba 11:14 Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta fabrikalardan kanalizasyona bırakılan atıklar yine rögarlardan taştı. Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı atık nedeniyle maviye büründü.

Dakikalarca akan su, caddeyi baştan aşağı maviye boyadı. Çevre sakinleri durumdan oldukça tedirgin ve rahatsız olduklarını dile getirdi.

Esenyurt'ta taksi şoförlüğü yapan Ercan Yılmaz, " Çocukları resmen dışarı çıkarmaya korkuyoruz. Resmen su değil zehir akıyor. Deniz mavisi fabrika atıkları ve suları geliyor. Bunlar da içme sularına katılıyor. İster istemez her gün kazı, ekleme yapılıyor, bunlar da sulara katılıyor" dedi. Aynı mahallede oturan Mesut Tulgay ise, "Daha önceden oluyordu, sonrasında buraya tadilat yapıldı. Daha biteli 3-4 gün oldu, yapıldığı halde aynı şekilde mavi su akmaya başladı. Bu sefer daha şiddetli bir şekilde yapılan rögardan dışarıya çıkmaya başladı. Görmüş olabilirsiniz, su yoğun bir şekilde tüm yolu kapladı. Hastaneye aşırı derece yakın, insan sirkülasyonunun ve sitenin olduğu bir noktadayız" diye konuştu.

Adem VAROL-Ersan SAN/ DHA

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