Esenyurt’ta bir lojistik firmasına ait olduğu öğrenilen, içi işçi dolu servis minibüsü takla attı. Kazada 2’si ağır 14 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

2'Sİ AĞIR 14 KİŞİ YARALANDI

Kaza saat 08.00 sıralarında Esenkent - Hadımköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre 65 BA 986 plakalı servis minibüsü sürücüsü seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, daha sonra yol kenarında ağaçlara çarparak takla attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken sürücü ise kendi imkanları ile kapıyı açarak indi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan vatandaşlar için itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Olayda 2’si ağır 14 kişi yaralandı. Bazı yolcular şoka girerken kazazede yakınları da olayı haber alır almaz geldi. Bazı kazazede yakınlarının ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Polis olayla ilgili incelemelerine devam ederken görgü tanıkları ise yaşananları aktardı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı ve sonrası ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün takla atıp yan yattığı ve sonrası görülüyor.

İşte o anlar: