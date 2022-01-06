Esenyurt'ta şiddetli rüzgar! Trafik lambaları otomobillere devrildi
Esenyurt’ta, trafik lambası direği şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. 2 araçta da hasar meydana geldi.
06 Ocak 2022, Perşembe 16:25 Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta, şiddetli rüzgar, trafik lambası direğini park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Otomobillerde hasar oluştu. Olay, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Şiddetli esen rüzgar, trafik lambası direğini park halindeki 2 otomobilin üzerine devirdi. Yaşanan olayda şans eseri kimse yara almadan kurtulurken, 2 araçta da hasar meydana geldi.
Devrilen direk kaldırıldı.
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