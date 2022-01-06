Türkiye Esenyurt'ta şiddetli rüzgar! Trafik lambaları otomobillere devrildi

Esenyurt'ta şiddetli rüzgar! Trafik lambaları otomobillere devrildi

Türkiye

Esenyurt'ta şiddetli rüzgar! Trafik lambaları otomobillere devrildi

Esenyurt’ta, trafik lambası direği şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. 2 araçta da hasar meydana geldi.

06 Ocak 2022, Perşembe 16:25 Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta, şiddetli rüzgar, trafik lambası direğini park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Otomobillerde hasar oluştu. Olay, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Şiddetli esen rüzgar, trafik lambası direğini park halindeki 2 otomobilin üzerine devirdi. Yaşanan olayda şans eseri kimse yara almadan kurtulurken, 2 araçta da hasar meydana geldi.

Devrilen direk kaldırıldı.


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