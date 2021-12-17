Türkiye Esenyurt'ta yangında ölen 4 çocuğa acı veda

Esenyurt'ta yangında ölen 4 çocuğa acı veda

Türkiye

Esenyurt'ta yangında ölen 4 çocuğa acı veda

Esenyurt'ta yangında hayatını kaybeden 4 çocuk son yolculuğuna uğurlandı. 4 çocuk Silivri Gümüşyaka Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

17 Aralık 2021, Cuma 15:41 Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta Üçevler Mahallesi 887. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede 14 Aralık'ta çıkan yangında evde 5 çocuğu ile evde bulunan anne bir çocuğunu dışarı çıkarıp çevreden yardım istemişti.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinden sonra sağlık ekipleri dairede kalan Ahmet El Hammud (10), Besme El Hammud (9), Şahin El Hammud (4) ve Selva El Hammud (1) isimli çocukların hayatlarını kaybettiğini belirlemişti.

Yangında hayatını kaybeden 4 çocuğun Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün cenaze namazları kılındı. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Hacı Mustafa Güllü Camii'nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından 4 çocuk Silivri Gümüşyaka Yeni Mezarlığına defnedildi.


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