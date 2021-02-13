Türkiye Esenyurt'ta yasağa rağmen açık olan masaj salonuna baskın yapıldı

Esenyurt'ta yasağa rağmen açık olan masaj salonuna baskın yapıldı

Türkiye

Esenyurt'ta yasağa rağmen açık olan masaj salonuna baskın yapıldı

Corona virüs tedbirleri kapsamına kapalı olması gereken bir masaj salonuna açık olduğu gerekçesi ile baskın yapıldı. Masaj salonuna yapılan baskında yabancı uyruklu bir çalışan kapının arkasına saklandı.

13 Şubat 2021, Cumartesi 10:10 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınına karşı alınan önlemlere rağmen Ardıçlı Mahallesi'nin Villalar mevkiinde bulunan bir masaj salonunun açık olduğu bilgisine ulaşan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Özel odalarda müşterilere, yabancı uyruklu kadınlar tarafından masaj yapıldığı anlarda, polis ekipleri baskın düzenledi. İşletmenin, tedbirler kapsamında kapalı olması gereken tüm bölümlerinin faaliyette olduğu tespit edildi. İş yerinde bulunan kişilere toplam 30 bin lira ceza kesilirken, adli işlem başlatıldı. Masaj salonunda çalışan yabancı uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Masaj salonu, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Baskın anında ise yabancı uyruklu bir kadın çalışanın, masaj odalarından birinin kapısının arkasına saklandığı anlar ise kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin kapının arkasında yakaladığı kadın saklandığı yerden çıkarılarak, diğer müşterilerin yanına götürüldü.


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