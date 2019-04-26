Ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokak ve caddeyi trafiğe kapatarak, iş yerleri ve binaları boşalttı. Mühendislerin inceleme yapması bekleniyor.

"30'UN ÜZERİNDE BİNA TAHLİYE EDİLDİ"

CNN TÜRK muhabiri Özgür Deniz Kaya Esenyurt'ta yaptığı açıklamada, "30'un üzerinde binada tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Yolun üzerinde kısım kısım çatlaklar var. Binalarda ve merdivenlerde çatlaklar. İstanbul Valiliği ve AFAD ekipleri hazır bekliyor. Yüzlerce daire sakini de ekiplerin açıklama yapması bekleniyor. 2 cadde ve bir sokakta bulunan binalar boşaltıldı." ifadelerini kullandı.

ESENYURT BELEDİYESİ: 34 BİNA BOŞALTILDI

Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan son açıklamaya göre bölgede 34 bina boşaltıldı.

"500'DEN FAZLA KİŞİ ŞU AN EVİNE GİREMİYOR"

Ailelerin yanına giden CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk, " Esenyurt Güzelyurt Mahallesi sakinleri 1 haftadır zeminde hareketlenmeler olduğunu söylüyor. Gözler Güzelyurt mahallesindeki dev inşaat alanına çevrildi. İncelemeler devam ediyor. 34 bina boşaltıldı. 250 hane yani 500’den fazla kişi şu an evine giremiyor.

Vatandaşların kimisi akrabalarının yanına gitti kimi ise okula getirildi. Kriz merkezi oluşturuldu. 100’den fazla aile burada bekliyor. Belediye mobil büfe getirdi, sıcak çay, çorba servisi yapıyor. Vatandaşlar tedirgin" dedi.

"BİNALARI VE ÇEVREYİ SIKINTIYA SOKACAK BİR DURUM YOK"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da açıklama yaptı. Bozkurt, "Talimatı verdik. Çalışmalar şu anda da devam ediyor. İlk sahanın etrafı ‘yastıklama’ dediğimiz toprakla doldurarak o bölgenin kaymasını engelleyecek çalışmaları yürütüyoruz. Şu anda binaları ve çevreyi sıkıntıya sokacak bir durum yok. Fakat Valiliğimizin aldığı karar gereği binaların halkımızın zarar görmemesi için bir karar aldı. Araştırmalar devam ediyor. "

"HERHANGİ BİR KAYMA GÖRMEDİK"

"Dolayısıyla netleşene kadar evlere girmeyi gerektiren çok büyük bir engel yok ama Valiliğimiz kimsenin zarar görmemesi açısından vatandaşlarımızın eve girmesini istemiyor. İş makinaları sabaha kadar çalışacak. Herhangi bir kayma olup olmadığına dair ölçümler yapıyoruz. Daha önceki ölçümlemelerde kayma var fakat şu anda yaklaşık 8 saattir, yarım saatte bir yaptığımız ölçümlemelerde herhangi bir kayma görmedik. Fakat bu süreci yarından sonra netleştireceğiz."

"2017 YILINDA RUHSATLANDIRILMIŞ"

"Bütün birim amirlerimiz 8 saattir burada ve vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. 25 apartman tahliye edildi bunların birçoğu emniyeten. Somut bir risk olduğu için değil. Apartmanların kendi bünyesinde çökme yok fakat apartmanla zemin arasında ayrışmalar var. Bazı bölgelerde ayrışma var. Bu biraz önce bahsettiğim inşaat 2017 yılında ruhsatlandırılmış." dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden Esenyurt’taki olayla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Güzelyurt mahallesi Orhangazi Caddesi’nde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir. Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamıştır" denildi.



