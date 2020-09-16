Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, kedisinin Covid-19’a yakalandığını söyledi. Instagram’dan paylaşım yapan Yenenler, “Biz coronadan kaçalım derken, kedimiz sokak kedisiyle kavga ederken hastalığı kaptı. Neyse ki hayvanların virüsü insanlara bulaşmıyormuş” notunu düştü.

Ünlü çift pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde bir evde geçirdi.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan 25 yaşındaki Yenenler, ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Berfu Yenenler, geçtiğimiz aylarda eşi ve oğlu ile verdiği pozunu, "Gerçekliğini, duygularını kaybetmiş, her şeye rağmen bir o kadar gerçek bir o kadar güçlü... Her baktığımda gerçekliğimize hayran kalıyorum" notuyla yayınlamıştı.











