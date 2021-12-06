Magazin Eser Yenenler aldıkları ödülü Arif Güloğlu'na ithaf etti

Eser Yenenler aldıkları ödülü Arif Güloğlu'na ithaf etti

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Eser Yenenler aldıkları ödülü Arif Güloğlu'na ithaf etti

Dün akşam, 47'nci 'Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. 'En İyi Komedi Dizisi' ödülü ise 'Çok Güzel Hareketler 2'nin oldu. Ödülü teslim alan Eser Yenenler ödülü Arif Güloğlu'na ithaf etti.

06 Aralık 2021, Pazartesi 11:19 Son Güncelleme:
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'Çok Güzel Hareketler 2' ekibiyle birlikte ödül almak için sahneye çıkan programın sunucusu Eser Yenenler, duygusal bir konuşma yaptı.

'BİRİCİK KARDEŞİMİZ ARİF GÜLOĞLU'

Ödülü zorlu bir mücadele sonucu kanseri yenen 'Çok Güzel Hareketler 2' oyuncusu Arif Güloğlu'na ithaf eden Yenenler, "Burası bir okul. Gençler kendileri yazıp, oynuyor, çiziyor. Bu çok önemli. Buraya ilk geldiğimde çıraktım, şimdi evli iki çocuk babasıyım. İnşallah arkamdaki arkadaşlardan biri de seneye bu ekibin kaptanı olacak. Bütün BKM Ailesi'ne teşekkür ediyoruz. Biricik kardeşimiz Arif Güloğlu'na ithaf ediyoruz bu ödülü" dedi.

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