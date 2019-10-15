Eser Yenenler: Hayatımıza kocaman bir giriş yaptın
Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in ilk bebekleri Kuzey, geçtiğimiz hafta dünyaya gelmişti
Berfu Yenenler, oğlu ile fotoğrafını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.
'Küçücük ayaklarınla...'
Eser Yenenler, bu fotoğrafa, "Küçücük ayaklarınla hayatımıza nasıl kocaman bir giriş yaptın öyle sen ya" notunu düştü.
'Bir adet pofuduk Kuzey eli'
Çiçeği burnunda anne, bu kareyi ise "Bir adet pofuduk Kuzey eli bırakıverdim buraya" notuyla yayınladı.