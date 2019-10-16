Eser Yenenler: Tanıdığım en şahane kadın, aşığım sana!

Eser Yenenler, eşi Berfu'nun doğuma giderken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, fotoğrafın altına duygusal bir de not düştü:

"Aile olmaya giderken. Tanıdığım en güçlü, en şahane, en güzel kadın, biricik eşim. Tarifsiz duygularımın kaynağı. Çok aşığım sana. Rüyada gibiyiz kaç gündür.

'Aynı anda anne baba olduk'

Aynı anda anne baba olduk, aile olduk, bir olduk, biz olduk. Arayan soran, iyi dileklerini yollayan herkese çok teşekkürler. İsteyen herkese doğru zamanda, doğru kişiyle nasip olsun insallah."

'Bir sürü iyi ki'

Yeni anne Berfu Yenenler, eşine "Yaaaa aşkım. Çok aşığım, çok seviyorum. İyi ki seni buldum, iyi ki beni buldun, iyi ki aile olduk, bir sürü iyi ki bir sürü" sözleriyle karşılık verdi.





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