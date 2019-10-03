Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in bebeğinin odası hazır
Geçen haftalarda doğacak oğullarının adını 'Kuzey' koyduklarını açıklayan çift, bebek odasını da hazırladı
Eser Yenenler (35), 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli sevgilisi Berfu Yıldız (24) ile haziranda nikah masasına oturmuştu.
Bebek odasının duvarlarına özel resim yapıldı
Çift, 2 ay sonra anne-baba olacak. Eser-Berfu Yenenler, Kuzey adını verecekleri oğullarının odasını şimdiden hazırladı.
Oğuz Yüce, bebek odasının duvarlarına özel resim yaptı.
Berfu Yenenler, bebeğinin kıyafetlerini de paylaştı.
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Haberin fotoğrafları için tıklayınBerfu ve Eser Yenenler'e Kuzey'den gelen ilham