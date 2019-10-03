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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in bebeğinin odası hazır

Geçen haftalarda doğacak oğullarının adını 'Kuzey' koyduklarını açıklayan çift, bebek odasını da hazırladı

03 Ekim 2019, Perşembe 08:27
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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in bebeğinin odası hazır

Eser Yenenler (35), 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli sevgilisi Berfu Yıldız (24) ile haziranda nikah masasına oturmuştu.

Bebek odasının duvarlarına özel resim yapıldı

Çift, 2 ay sonra anne-baba olacak. Eser-Berfu Yenenler, Kuzey adını verecekleri oğullarının odasını şimdiden hazırladı.

Oğuz Yüce, bebek odasının duvarlarına özel resim yaptı.

Berfu Yenenler, bebeğinin kıyafetlerini de paylaştı.

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Haberin fotoğrafları için tıklayınBerfu ve Eser Yenenler'e Kuzey'den gelen ilham

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