Magazin Eser Yenenler: Zayıflayınca komediyi bırakacağım!

Eser Yenenler: Zayıflayınca komediyi bırakacağım!

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Eser Yenenler: Zayıflayınca komediyi bırakacağım!

Sıkı bir diyete giren ve açtığı Youtube hesabı üzerinden zayıflama sürecine dair paylaşımlarda bulunan oyuncu Eser Yenenler, Instagram'da takipçileriyle soru cevap yaptı.

17 Ağustos 2020, Pazartesi 14:05 Son Güncelleme:
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Eser Yenenler, hayatında önemli bir değişikliğe daha gitme kararı aldı ve kilo vermek adına yoğun bir tempoya girdi. Sosyal medya hesabından diyet süreciyle ilgili paylaşımlarda bulunan oyuncu, son durumu merak eden takipçileriyle Instagram hesabı üzerinden soru cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Herhangi bir cerrahi müdahale olmadan kilo vermek isteyen ve bu hedefinde altı haftayı geride bırakan Yenenler, takipçilerinin sorularını büyük bir içtenlikle yanıtlarken, özellikle kendisine yöneltilen esprili soruları paylaştı.

'Zayıflayınca komikliğin de gitmez değil mi?'

36 yaşındaki oyuncu, “Zayıflayınca komikliğin de gitmez değil mi?” şeklindeki soruya, “Zayıflayınca komediyi bırakacağım” şeklinde esprili bir yanıt verdi.


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