Önümüzdeki ay dünyaevine girecek olan yakın arkadaşı Eser Yenenler'in düğünü için alışveriş yapmaya geldiklerini söyleyen İbrahim Büyükak, "Bunlar hep Eser'in yüzüden.

'BUGÜN DE ESER İÇİN GELDİK'

Düğünü için alışveriş yapmaya geldik. Mağazaları dolaşıp düğün alışverişi yaptık. Ne yapalım bugün de Eser için geldik" açıklamasıyla herkesi güldürdü.