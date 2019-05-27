Eser Yenenler'in düğününe hazırlık
Son zamanlarda oyunculuğunun yanı sıra yazdığı filmlerle de adından söz ettiren İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen'le beraber Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi
Önümüzdeki ay dünyaevine girecek olan yakın arkadaşı Eser Yenenler'in düğünü için alışveriş yapmaya geldiklerini söyleyen İbrahim Büyükak, "Bunlar hep Eser'in yüzüden.
'BUGÜN DE ESER İÇİN GELDİK'
Düğünü için alışveriş yapmaya geldik. Mağazaları dolaşıp düğün alışverişi yaptık. Ne yapalım bugün de Eser için geldik" açıklamasıyla herkesi güldürdü.