Eser Yenenler’in oğlu Kuzey babasının kopyası

Eser Yenenler (35), 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli sevgilisi Berfu Yıldız (24) ile haziranda nikah masasına oturmuştu. Çift ekim ayında bebekleri Kuzey'e kavuşmuşlardı. Minik Kuzey'in Eser Yenenler'e benzerliği dikkat çekti.

Hamilelik döneminde 13 kilo almıştı

Hamilelik döneminde 13 kilo alan Berfu Yenenler eski formuna kavuştu. Doğumdan sonra 38 günde 11 kilo veren taze anne doğum kilolarından kurtuldu.

Nasıl zayıfladı?

Berfu Yenenler nasıl zayıfladığını anlattı:

Eski halime döndüğüme inanamıyorum. Her gün bir saat yürüyüş ve kick boks yapıyorum. Kuzey doğalı 38 gün oldu, 11 kilo zayıfladım. 3-4 kilo daha vermek istiyorum. Artık bu hafta itibarıyla da fonksiyonel antrenmanlara başladım hala gördüğünüz gibi öyle aman aman forma girdiğim yok ama bu yaz görüşürüz motivasyonumuz tam yolumuz uzun. 3-4 kilo daha vermek istiyorum





Bu haberi de okudular Eser Yenenler: Tanıdığım en şahane kadın, aşığım sana!

Haberin fotoğrafları için tıklayın Berfu Yenenler 38 günde 11 kilo verdi

Bu haberi de okudular Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'le ilk fotoğrafını paylaştı