Türkiye Eşi ile babasının ilişkisinden şüphelendi, dehşet saçtı

Eşi ile babasının ilişkisinden şüphelendi, dehşet saçtı

Türkiye

Eşi ile babasının ilişkisinden şüphelendi, dehşet saçtı

Tekirdağ Ergene'de baba Nazım K. oğlu Güven K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin perde arkasında Güven K.'nın babası ile eşi arasında bir ilişkiden şüphelendiği belirtildi.

04 Mayıs 2021, Salı 16:49 Son Güncelleme:
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Olay, gece yarısı Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi Gurbet Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede poğaça dükkanı bulunan 2 çocuk babası Güven K., iddiaya göre, eşinin kendisini aldattığından şüphelenince eve gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdi. Kayıtları dinleyen Güven K. eşi ile babası Nazım K.'nin sık sık konuştuklarını belirledi. Eşi ile babasının arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Güven K., bu nedenle boşanma davası açmaya hazırlanırken, dün gece aynı apartmanda yaşayan fabrika işçileri anne ve babasının dairesine gitti.


Güven K. ile babası arasında ses kayıtları nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, anne Münevver K da tartışma katıldı. Çıkan kavgada Güven K., eline geçirdiği bıçakla babasını bıçakladı. Nazım K., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nazım K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Nazım K.'nin cansız bedeni Ergene Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Güven K. ile annesi Münevver K.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne- oğul, Çorlu ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ERGENE -DHA


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