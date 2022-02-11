Eşi kapıyı açmayınca pompalıyla intihara kalkıştı!
Burdur'da ayrı yaşadığı eşi kendisine kapıyı açmayınca pompalı tüfeği boğazına dayayıp, intihar edeceğini söyleyen 30 yaşındaki Onur B., ekiplerin 1 saatlik iknası sonrası, eyleminden vazgeçti.
11 Şubat 2022, Cuma 15:11 Son Güncelleme:
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Burdur'da şehir merkezinde oturan Onur B.'nin eşi Serap B., bir süre önce geçimsizlik nedeniyle evinden ayrılıp, 2 çocuğuyla annesinin Emekevler Mahallesi'ndeki evine döndü.
Bu sabah eşinin annesine ait eve pompalı tüfekle gelen Onur B., Serap B.'nin kapıyı açmaması üzerine boğazına silahı dayayarak intihar edeceğini söyledi. İhbarla olay yerine gelen polis, Onur B.'yi 1 saat süren konuşmayla ikna edip, eyleminden vazgeçirdi.
Tüfeği polise veren Onur B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.