Türkiye Eşi nikah sonrası kaçtı, eşine ödediği nafakayı protesto için İstanbul'a yürüyor

Eşi nikah sonrası kaçtı, eşine ödediği nafakayı protesto için İstanbul'a yürüyor

Türkiye

Eşi nikah sonrası kaçtı, eşine ödediği nafakayı protesto için İstanbul'a yürüyor

Kastamonu'da nikahın ardından kaçan ve boşanmak istediği eşine dört yıldır tedbir nafakası ödeyen Mustafa Duman, İstanbul'a doğru protesto yürüyüşü yapıyor.

20 Nisan 2021, Salı 14:04 Son Güncelleme:
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Kastamonu merkeze bağlı Pehlivan köyünde yaşayan Mustafa Duman (32), sosyal medya üzerinden 6 yıl önce tanıştığı A.R.B.D. ile 2017 yılının Ekim ayında evlendi. A.R.B.D., iddiaya göre, nikahın ardından ailesinin yanına kaçarken, Mustafa Duman da bir daha eşini göremedi. Boşanma davası açan Duman, eşine aylık 700 TL tedbir nafakası ödemek zorunda kaldı. Duman, bu durumu protesto için Kastamonu'dan yola çıkarak, İstanbul'a yürümeye başladı.



Yürüyüşünün 8'inci gününde Sakarya'ya ulaşan Mustafa Duman, kendisi gibi birçok kişinin mağdur olduğunu ve bu konunun bir an önce çözülmesini istediğini belirtti. Cuma günü İstanbul'a ulaşmayı hedefleyen Duman, "Kapıma devamlı icralar geliyor, haciz geliyor. Karşı tarafın avukatı, bana korku veriyor. Yani bir nevi tehdit ediyor. Nafakadan dolayı 20 bin TL para biriktiğini ve bunlarla ilgili icra göndereceğini söylüyor bana. Ben 4 senedir boşanamadığım, 1 günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 TL nafaka ödüyorum. Boşanamadığım halde 700 TL'yi hala yazıyorlar ama neye dayanarak yazıyorlar, bilmiyorum. Bir an önce bu işin çözülmesini istiyorum. Benim gibi birçok mağdur var. Gelen mesajları gördükçe hüzünleniyor, ağlıyorum" diye konuştu. 

Mustafa Duman'a destek veren Adalet Platformu Türkiye Aile Meclisi Sakarya İl Başkanı İmdat Geyve de "Sadece süresiz nafaka uygulaması bile aileyi tahrip etmektedir" dedi. 

Ramiz Kaan OKTAR -DHA

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