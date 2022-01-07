Türkiye Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Türkiye

Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ankara Keçiören’de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

07 Ocak 2022, Cuma 22:58 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Keçiören Şenlik Mahallesi Düz Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 gün önce çalıştığı iş yerinden çıkarılan R.K. komşusu yüzünden tartıştığı eşi Funda K.’yi defalarca bıçaklayarak yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri zanlı R.K.’yi olay yerinde gözaltına aldı. Olay sırasında çiftin 7 ve 12 yaşlarındaki çocuklarının okulda, 2,5 yaşındaki oğullarının evde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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