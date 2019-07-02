Eşi tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı Çorum'da, boşanma aşamasındaki eşi tarafından otomobilde tabancayla başından vurularak öldürülen Gökcen Şişman’ın cinayete kurban gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şişman’ın seyir halindeki otomobilden atlamaya çalıştığı ancak eşinin buna izin vermediği görülüyor