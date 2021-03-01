Eşi vefat eden kadına 2 ayda bir 650 lira

Türkiye’de çalışmayan kadın oranı yüksek. Hatta hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlar çok sayıda. Devlet, bu durumda bulunan ve desteğe ihtiyacı olan kadınların, kendilerini daha iyi hissedebilmeleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çeşitli isimler altında nakdi yardımda bulunuyor. Eşi vefat eden kadınlara yönelik de böyle bir destek programı var. Ancak bundan yararlanabilmek için kadının emekli maaşının bulunmaması ve boşanmamış olması gerekiyor.

YILDA 3.900 LİRA

Aksi halde ödeme kesiliyor. Eşi vefat eden kadınlara sağlanan ödemede artışa gidildi. Yüzde 36 zamlanarak aylık tutar 275 liradan 325 liraya çıkarıldı. Ödeme 2 ayda bir yapılıyor. Yani 2 ayda bir hesaba 650 lira yatıyor. Bu da yılda 3.900 liralık karşılıksız ödeme anlamına geliyor. Bu ödemeden yaklaşık 170 bin kadın yararlanıyor. Eşi vefat eden ve sosyal güvencesi olmayan kadınlara sadece geçen yıl 377 milyon lira ödeme yapıldı.

KİMLİK YETERLİ

Bu destekten faydalanmak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan eşi vefat etmiş kadın vatandaşların, resmi ikametgahlarının olduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde oluyor) başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor. Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor. Ancak kolluk kuvvetleri virüsle mücadele kapsamında bu ödemeyi evlere getiriyor.