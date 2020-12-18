Eşi vefat eden kadına yılda 3.900 lira

Sosyal yardımlardan kadınlara ayrılan pay her geçen yıl artıyor. Şu ana kadar yardımlardan yararlananların yüzde 61’ini kadınlar oluşturuyor. Hükümet pandemi döneminde bu desteklerde hatırı sayılır artışlara gitti. Örneğin; eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım yüzde 36 zamlanarak iki ayda bir 650 liraya çıktı. Yani yılda 3.900 liralık karşılıksız ödeme yapılıyor. Bu ödemeden yaklaşık 170 bin kadın yararlanıyor. Eşi vefat eden ve sosyal güvencesi olmayan kadınlara sadece geçen yıl 377 milyon lira ödeme yapıldı. İşte bu ödemeyle ilgili merak edilen detaylar...

Ne kadar?

Yapılan zamla birlikte aylık tutar 275 liradan 325 liraya çıkarıldı. İki ayda bir 650 lira olarak yatırılacak.

Muhtaçlık durumunun yükselmesi yardıma engel mi?

Evet. Hanedeki kişi başına aylık gelirin 701 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesilir.

Ödeme nereden yapılır?

Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor. Ancak kolluk kuvvetleri virüsle mücadele kapsamında bu ödemeyi evlere getiriyor.

Başvuru nereye yapılacak?

Eşi vefat etmiş kadın vatandaşlar resmi ikametgahlarının olduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde oluyor) başvuru yapınca süreç başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.

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