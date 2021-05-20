Eşi vefat etmiş kadına nakit desteği

Türkiye’de çalışmayan kadın oranı oldukça yüksek. Bu nedenle sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61’ini kadınlar oluşturuyor. ‘Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım programı’ da kadınlara yoksulluktan daha fazla etkilendikleri gerçeğinden yola çıkılarak verilen desteklerden biri.

2 AYDA BİR 650 LİRA

Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım yüzde 36 zamlanarak iki ayda bir 650 liraya çıktı. Yani aylık tutar 325 lira. İhtiyaç sahibi kadının eline yılda ise 3.900 lira geçiyor. Bu da eşi hayatta olmayan kadının, kimseye muhtaç kalmadan önemli ihtiyaçlarını karşılayabilmesine yardımcı oluyor. Ödemeden yaklaşık 170 bin kadın yararlanıyor. Eşi vefat eden ve sosyal güvencesi olmayan kadınlara sadece geçen yıl 377 milyon lira ödeme yapıldı.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

Yardımı alabilmek için kadının emekli maaşının bulunmaması ve boşanmamış olması gerekiyor. Eğer boşanmışsa veya emekli maaşı varsa ödeme kesiliyor. Muhtaçlık durumunun değişmesi de yardımı almaya engel oluşturuyor. Yani desteği alabilmek için hanedeki kişi başına aylık gelirin 852 lirayı aşmaması gerekiyor. Gelirin 852 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesiliyor.

NASIL BAŞVURULUR?

Bu destekten faydalanmak isteyen ve gerekli koşulları sağlayan eşi vefat etmiş kadın vatandaşların, resmi ikametgahlarının olduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde oluyor) başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor. Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor.