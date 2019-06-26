Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan A.Y., 31 Aralık 2014 tarihinde evinde ölü olarak bulundu. A.Y.’nin eşinin "Balık-ayran yedi. Balık bayattı, ondan ölmüş olabilir" söyleminin ardından otopsisi yapılmadan defnedildi.

A.Y.’nin çevresini araştıran Mardin polisi ölümden şüphe ederek A.Y.’nin yattığı mezarın açılmasını istedi. A.Y.’nin cesedi ve toprak örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp Kurumu inceleme yaparken Cinayet Büro Amirliği ekipleri de incelemelerini sürdürdü.

Ölen A.Y.’nin eşi F.Y. ve yasak aşkı olduğu öne sürülen A.D. ile bu şahıslara yardım eden A.Y. hakkında cinayet şüphelisi olarak gözaltı kararı verildi. Mardin ve Hatay illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla F.Y. ve A.D. gözaltına alındı.

Öldürülen A.Y.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ!

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden A.D ve F.Y., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üçüncü şahıs A.Y.’nin ise yakalama emri ile arandığı, dolandırıcılık suçundan tutuklandığı öğrenildi.

A.Y.’nin eşi F.Y. ve yasak aşk yaşadığı A.D. tarafından boğularak öldürüldüğü öğrenildi.

İHA



