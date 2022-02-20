Türkiye Eşime kötü davrandım notu bırakarak intihar etti

Eşime kötü davrandım notu bırakarak intihar etti

Türkiye

Eşime kötü davrandım notu bırakarak intihar etti

Adana'da bir avukat, “Çocuklarıma iyi baba olamadım, eşime kötü davrandım” notu bırakıp tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

20 Şubat 2022, Pazar 13:29 Son Güncelleme:
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, avukat Ahmet Y. (53), sabah saatlerinde hayatına son vereceği yönünde eşine mesaj attı. 

Mesaj üzerine eşi, durumu polise bildirdi. Polis, Ahmet Y.’yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler avukatlık bürosuna geldiğinde şahsı kanlar içinde yerde yatar halde buldu. Ahmet Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis, avukatın bürosunda yaptığı araştırmada, “Çocuklarıma iyi bir baba olamadım. Eşime kötü davrandım. Ölümümden kimse sorumlu değildir” notunu buldu.

Adana'da bir avukat, “Çocuklarıma iyi baba olamadım, eşime kötü davrandım” notu bırakıp tabancayla başına ateş ederek intihar etti.Avukatın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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