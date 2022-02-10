'Eşimi 3 aydır öldürmeyi düşünüyordum' Av tüfeği ile dehşet saçtı...

Olay, 16 Eylül 2021’de Çaydamar Mahallesi’nde meydana geldi. Emrah Yankın, boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın'ın evine gitti. Kapıyı açan eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Emrah Yankın, kaçtı. Emrah Yankın, takip sonucu ailesinin evinin bulunduğu Kozlu ilçesine bağlı Kumtarla köyünde yakalandı. Tutuklanan Emrah Yankın hakkında, ‘eşi tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘tehdit’ suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yankın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yöntemiyle cezaevinden katıldı. Duruşmada, Gülten Yankın’ın ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

‘3 AYDIR KENDİMİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM’

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, “3 aydır eşimi öldürmeyi düşünüyordum” yönünde ifade veren Yankın, bu ifadesini avukatının itirazı üzerine, “3 aydır kendimi öldürmeyi düşünüyordum” diyerek düzeltti. Mahkemede ifade veren Emrah Yankın, annesinin, verdiği fındık ve elmaları çocuklarına vermek için Gülten Yankın’ın evine gittiğini belirterek, “Annesi çocuğa bakmıyordu, çok ilgili değildi dövüyordu. O yüzden intihar etmekten vazgeçtim. Beni aldattığından şüpheleniyordum. Telefonunun şifresini sürekli değiştiriyordu. Benden telefonunu saklıyordu. Erkekliğime de hakaretler etmişti. Bunlar üzerine aldattığından emin olmuştum. O kişinin bana yakın olan biri olabileceğini düşünerek öğrenmek için evine gittim. Bana küfürler ederek ‘aşağıya geliyorum’ dedi. Ben de sadece korkutmak için av tüfeğiyle ateş ettim” dedi.

‘İNSAN ÖLDÜREBİLECEK KADAR CANİ DEĞİLİM’

Eşine av tüfeğiyle ateş ettikten sonraki yaşananları anlatan Yankın, “Tüfeğin dumanı her yeri kapladı, ayağıma bir şey değince refleksle bir el daha ateş ettim. Eşimi öldürme maksadım yoktu, korkutmak istemiştim. Ben insan öldürebilecek canice bir düşüncede yapıda biri değilim” diye konuştu.

Emrah Yankın’ın emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadelerde, “Eşimi 3 aydır öldürmeyi düşünüyordum” sözlerinin sorulması üzerine Yankın, “Şok halinde verdiğim ifadelerde ne dediğimi hatırlamıyorum” dedi.

‘CİNAYETİ PLANLADI’

Öldürülen Gülten Yankın’ın ailesinin avukatı ise cinayetin planlandığını, sanığın gün içindeki hareketlerinin bunu desteklediğini söyleyerek, planlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

ABLASININ ÖLDÜĞÜNÜ POLİSLER GELİNCE FARK ETTİ

Öldürülen Gülten Yankın ile aynı evde yaşayan kız kardeşi Şeyma Arslan mahkemede tanık sıfatıyla dinlendi. Arslan ifadesinde olay günü aşı olduğunu ve aşıdan sonra halsiz hissettiği için evde yatarak dinlendiğini söyleyerek, “Emrah ablamla evliydi ama eve bakmıyordu. Birlikte yaşadıkları evin kirasını bile ablam ödüyordu. Olay günü, Emrah Yankın eve tekrar geldiğinde ablam, ‘inip geleceğim’ dedi. Patlama sesi duydum ama kapı çarpması sandım, silah sesi olduğunu bilmiyordum. Yatmaya devam ettim. Ablamın öldürüldüğünü polisler kapıya gelince öğrendim” dedi.

Mahkeme heyeti, Emrah Yankın’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı diğer tanıkların dinlenmesi için erteledi.

DHA





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