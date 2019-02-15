Eşinden boşanmak istemeyen kadın intihar girişiminde bulundu

Olay bugün öğleden sonra, Uzunmustafa Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi.

BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİN İKNA EDİLMESİNİ İSTEDİ

1 çocuk annesi, 3 aylık hamile olduğu belirtilen B.S., iddiaya göre Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne giderek eşinin kendisinden boşanmak istediğini söyledi ve yardım istedi. Kendisinin boşanmak istemediğini ve eşinin ikna edilmesini isteyen B.S.’nin isteği olumlu karşılanmadı.

İNTİHARA KALKIŞTI

İl Müdürlüğü'nün karşısında bulunan inşaatın 4’ncü katına çıkan B.S., intihar etmek istedi. 4’üncü katta kenarda oturan B.S.’yi görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Polis, B.S.’yi ikna etmeye çalıştı.

NAKLEN YAYIN YAPTILAR

Bu sırada aşağıda toplananlar merakla olanları izlerken, bazı vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihar teşebbüsünü paylaştı.

DALGINLIĞINDAN FAYDALANDILAR

Polis, ikna çabaları sırasında, genç kadının bir anlık dalgınlığından yararlanarak kadını içeri çekti. B.S. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.