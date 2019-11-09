Eşine destek için Adana’dan geldi

Hakan KIRARSLAN

Göksel Kortay’ın yönettiği, Kadir Doğulu, Hakan Eratik, Yeliz Şar, Çiğdem Batur ve eski sevgilisi Sedat Bilenler’in oynadığı ‘Amiral Battı Kaçıyorusss’ önceki akşam Mecidiyeköy Profilo Kültür Merkezi’nde perde açtı.

Engin Akyürek ile başrolü paylaştığı ‘Seferin Kızı’ adlı dizinin çekimleri nedeniyle Adana’da olan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu’yu ilk tiyatro sınavında yalnız bırakmamak için setten izin alıp İstanbul’a geldi.

Kadir Doğulu, “Bu akşam nabzım çok yüksek. Neslihan’ın güzel yüzünü bile daha göremedim. Oyun sonrası görüşeceğiz” diye konuştu.