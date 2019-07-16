Eşine önce böbrek, sonra iki evlat verdi

Burdur’da çiftçi Muhammet Delen’e (38), 2012 yılında şiddetli baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Muhammet Delen’e, doktorlar diyaliz ya da böbrek naklini önerdi. Eşinin durumu nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Serpil Delen, bağışçı olmaya karar verdi.

Yapılan testler olumlu çıkınca Serpil Delen’den alınan böbrek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof.Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından eşi Muhammet Delen’e nakledildi.

'ZOR GÜNLER GERİDE KALDI'

Zor günlerin geride kaldığını anlatan Seher Delen, "Nakilden sonra aralıklarla Antalya’ya gelip kontrollerimizi olduk. Doktorlarımın izni ve takibiyle ilk çocuğumu 2014’te, ikinci çocuğumu 2016’da dünyaya getirdim. Şimdi anne olmanın ve eşimin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

DHA