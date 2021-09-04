Türkiye Eşine son mesajını attıktan sonra Sazlıdere Barajı'nda cansız bedeni bulundu

Eşine son mesajını attıktan sonra Sazlıdere Barajı'nda cansız bedeni bulundu

Türkiye

Eşine son mesajını attıktan sonra Sazlıdere Barajı'nda cansız bedeni bulundu

Arnavutköy, 47 yaşındaki Bünyamin K.'nın eşi polisi arayarak eşinin intihar etmek üzere Sazlıdere Barajı'na otomobille gittiğini söyledi. Bünyamin K.'nın barajda cesedi bulundu.

04 Eylül 2021, Cumartesi 10:47 Son Güncelleme:
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Sazlıdere Barajı'nda Bünyamin K., isimli kişinin cansız bedeni çobanlar tarafından bulundu. Ölü bulunan kişinin eşine measaj attıktan sonra yaşamına son verdiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda meydana geldi. 47 yaşındaki Bünyamin K.'nın eşi polisi arayarak eşinin intihar etmek üzere Sazlıdere Barajı'na otomobille gittiğini söyledi. 

Alınan ihbarın ardından Sazlıdere Barajı etrafından koyunlarını otlatan bir çoban da Sazlıdere Barajı'nda bir erkek cesedi gördüğünü ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, Bünyamin K.'nın cansız bedenini gölden çıkardı. Bünyamin K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bünyamin K.'ya ait otomobil ise baraj gölünün karşı kıyısında park halinde bulundu.


Sazlıdere Barajı'nda cesedi gören ve polise haber veren Şevket Çetin, "Ben koyunlarımı otlatıyordum göl kenarında. Baktığımda siyah poşet olduğunu sandım. Sonrasında saçlarını fark ettim. Sonra arkadaşımı çağırdım. O da görünce birisi olduğunu kesinleştirdik. Ekiplere haber verdik. Polisi ve itfaiyeyi ben aradım neden olduğunu bilmiyorum" dedi.

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