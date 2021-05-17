Türkiye Eşini 7 yerinden bıçakladı, 'Eşim ölmemiş, beni tutuklayacaklarını sanmıyorum' dedi

Eşini 7 yerinden bıçakladı, 'Eşim ölmemiş, beni tutuklayacaklarını sanmıyorum' dedi

Türkiye

Eşini 7 yerinden bıçakladı, 'Eşim ölmemiş, beni tutuklayacaklarını sanmıyorum' dedi

Aksaray'da 23 yıldır dini nikahla yaşadığı eşini 7 yerinden bıçaklayan Bayram Çınar, ilk ifadesinde söyledikleri ile pes dedirtti. Çınar, 'Beni aldatıyordu, onun için ekmek bıçağıyla bıçakladım. Eşim ölmemiş, pişman değilim. Bu yüzden de beni tutuklayacaklarını sanmıyorum' dedi.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 12:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Aksaray'da Hasas Mahalesi 6601 Sokak'ta meydana geldi. Bayram Çınar, 23 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Yeter Çekiç'i, aralarında çıkan tartışma sonucu 7 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan Çekiç, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çekiç'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 


Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Bayram Çınar, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, eşini kendisini aldattığı için bıçakladığını öne sürdü.


Çınar'ın emniyetteki ilk ifadesinde ise, ''Beni aldatıyordu, onun için ekmek bıçağıyla bıçakladım. Eşim ölmemiş, pişman değilim. Bu yüzden de beni tutuklayacaklarını sanmıyorum'' dediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Çınar, sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada Yeter Çekiç'in yakınları ise Çınar'a tepki gösterdi.

Erkan ALTUNTAŞ -DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Antik dünyadan bugüne her dönemin merkezi Didim
Banu Şen
Hakan Çelik
Kiralama şampiyonları
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yaşıyor
Rauf Tamer
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Murat Çelik
İsrail-Filistin
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırma kavgası: 4 yaralı