Türkiye Eşini 7 yerinden bıçaklayan cani kocadan pes dedirten savunma!

Eşini 7 yerinden bıçaklayan cani kocadan pes dedirten savunma!

Türkiye

Eşini 7 yerinden bıçaklayan cani kocadan pes dedirten savunma!

Aksaray’da, Bayram Çınar (49), tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Yeter Çekiç'i (44), 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Bayram Çınar, aldatıldığını öne sürerek, "Ben cinayet işleyecek adam değilim. Eşim hak etti, hak ettiğini de buldu. Ben 7 dil biliyorum. İyi yayınlayın" dedi.

16 Mayıs 2021, Pazar 18:28 Son Güncelleme:
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Olay, saat 16.00 sıralarında Hasas Mahalesi 6601 Sokak'ta meydana geldi. Bayram Çınar, 2 çocuğunun annesi Yeter Çekiç ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram Çınar, mutfaktan aldığı bıçakla Çekiç'i, 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Çekiç'i komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Olay yerinden kaçan Bayram Çınar, polis ekiplerince evin yakınında yakalandı.

Polis tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Bayram Çınar basın mensuplarına, "Beni aldatıyordu, bıçakladım. Namusum için yaptım. Ben cinayet işleyecek adam değilim. Herkes hakkını bulur. Ben 7 dil biliyorum. Devletini milletini seven bir adamım. Herkese teşekkür ederim. İyi de yayınlayın. Eşim hak etti, hak ettiğini de buldu" dedi.  

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY(DHA)

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