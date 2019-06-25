Edirne'de fabrika işçisi olan Erkan Sakarbalkanıgeçen, iddiaya göre, cep telefonunda başkasıyla mesajlaştığını gördüğü iki çocuğunun annesi eşi Melek'i iki yıl önce 88 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetin ardından tutuklanan ve Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Erkan Sakarbalkanıgeçen, karar duruşmasına çıktı. Duruşmada tutuklu yargılanan Sakarbalkanıgeçen, avukatları, öldürülen kadının ailesinin avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün vekili katıldı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasını, verilecek cezada ise 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanarak 18 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Öldürülen Melek Sakarbalkanıgeçen'in ailesinin avukatı, mütalaaya 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmaması yönünden katılmadıklarını belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili de sanığın herhangi bir indirim uygulanmadan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise ağır tahrik indiriminin uygulanmasını istedi.

Duruşmada son sözleri sorulan Erkan Sakarbalkanıgeçen, olay öncesinde eşine zina nedeniyle boşanma davası açtığını belirterek, "Gerekli mercilere başvurdum. Kaçtım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Allah kimsenin başına vermesin. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında, 'Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan açılan davada eylemin, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçunu oluşturduğuna hükmetti. Sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, 'haksız tahrik' indirimi ve 'takdiri indirim' uygulayarak, cezayı 15 yıl 10 ay hapis cezası olarak kararlaştırdı.

DHA



