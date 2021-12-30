Türkiye Eşini alevlerden kurtaran adamın feci sonu!

Eşini alevlerden kurtaran adamın feci sonu!

Türkiye

Eşini alevlerden kurtaran adamın feci sonu!

Bilecik'te bir evde sabaha karşı çıkan yangında eşini alevlerden kurtaran 64 yaşındaki adam yanarak can verdi. Öte yandan yaşlı adamın cansız bedenine 6 saat sonra ulaşıldı.

30 Aralık 2021, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
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Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık köyünde 2 katlı evde oturan Hatice-Şevket Akkaya çifti sabaha karşı 04:00 sularında esnada mutfaktan gelen ses üzerine beraber uyandı.


Evin alevler içinde kaldığı gören 64 yaşındaki Şevket Akkaya, eşini komşularının yardımıyla kurtarırken, kendi alevlerin arasından çıkamadı. Yaralı yaşlı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Yenipazar ve Gölpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrası yangını söndürdü.

Öte yandan ekipleri Şevket Akkaya'ın cansız bedenine 6 saat sonrası ulaşırken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yenipazar Kaymakamı Osman Kural olay yerine gelerek incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İHA

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