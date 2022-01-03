Türkiye Eşini başına tahta ile vurarak öldürüp cesedini dereye atmış

Eşini başına tahta ile vurarak öldürüp cesedini dereye atmış

Türkiye

Eşini başına tahta ile vurarak öldürüp cesedini dereye atmış

Bolu Gerede'de derede cansız bedeni bulunan Metin Özalp'i eşi Mürüvet Özalp'in başına tahta ile vurarak öldürdüğü belirlendi. Tutuklanan Mürüvet Özalp, ifadesinde 'Beni aldattığını fark ettim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında beni darbetti. Ben de tahtayla başına vurdum. Öldüğünü fark edince el arabasıyla taşıyıp dereye attım' dedi.

03 Ocak 2022, Pazartesi 14:45 Son Güncelleme:
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Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde oturan inşaat işçisi Metin Özalp'in, cuma günü dere kenarında cansız bedeni bulundu. Dereden çıkarılan Özalp’ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede Özalp'in, başına cisimle vurulduktan sonra hayatını kaybettiği ve sonra dereye atıldığı ortaya çıktı.

Eşi 3 gündür eve gelmemesine rağmen herhangi bir ihbarda bulunmayan Mürüvet Özalp, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirildi. Özalp'in evinde yapılan incelemede de kan izlerine rastlanıldı.



Jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf eden Mürüvet Özalp, ifadesinde "Beni aldattığını fark ettim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında beni darbetti. Ben de tahtayla başına vurdum. Öldüğünü fark edince el arabasıyla taşıyıp dereye attım" dedi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mürüvet Özalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat KÜÇÜK/ GEREDE (Bolu) (DHA)


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