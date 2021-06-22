Eşini bul (OYUN)

MALZEMELER

Buz kalıbı, renkli kartonlar,

birkaç kâğıt, yapıştırıcı ve makas / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak farklı renkli kartonlar üzerine bir sürü farklı geometrik şekiller çiziniz. Daireler, kareler, dikdörtgenler, yıldızlar, üçgenler… Bu şekillerin bir kısmını buz kalıbının her bölmesine yapıştırınız. Geri kalanı için ise yuvarlak çerçeveler yapmanız gerekmektedir. O yüzden kâğıdın üzerine şekillerin bir miktar daha büyük boyutunda olan daireler çizip kesiniz. Şekilleri bu dairelerin üzerlerine yapıştırınız. Hepsini karıştırıp çocuğunuzun önüne koyunuz. Buz kalıbının bölmelerinin içerisine yapıştırmış olduğunuz şekil ne ise, önündeki şekillerden de aynısını bulup bölme içerisine yerleştirmesini isteyiniz. Bakalım eşleştirmelerin kaçı doğru olacak?