Türkiye Eşini 4 çocuğunun önünde öldürmüştü... Cani koca tutuklandı!

Eşini 4 çocuğunun önünde öldürmüştü... Cani koca tutuklandı!

Türkiye

Eşini 4 çocuğunun önünde öldürmüştü... Cani koca tutuklandı!

Mardin’de 4 çocuğunun gözleri önünde 32 yaşındaki eşi Cahide Can'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren 32 yaşındaki Sabri Can tutuklandı. Çiftin 4 çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce amcasına teslim edildi.

13 Aralık 2021, Pazartesi 17:27 Son Güncelleme:
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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Bağrıbütün Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 çocuk annesi Cahide Can ile eşi Sabri Can arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Sabri Can, çocuklarının gözü önünde eşi Cahide’ye pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cahide Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Can'ın cansız bedeni, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cinayete tanık olan 2, 6, 8 ve 11 yaşlarındaki çocuklar ise jandarma ekipleri tarafından alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Sabri Can’ı, Kızıltepe ilçesinde bir yakınının yanında suç aleti silahla yakalayıp, gözaltına alındı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Cahide Can'ın cenazesi kırsal Çağıl Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Sabri Can, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin çocukları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce amcasına teslim edildi.

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