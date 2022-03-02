Türkiye Eşini kaçıran kuzenini öldürdü! Cezalar değişmedi...

Eşini kaçıran kuzenini öldürdü! Cezalar değişmedi...

Türkiye

Eşini kaçıran kuzenini öldürdü! Cezalar değişmedi...

Kayseri'de eşini kaçırdığı iddiasıyla 27 yaşındaki kuzeni Harun Sade'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada Özkan Sade'ye verilen 18 yıl ile diğer 3 yakınının müebbet hapis cezasına çarptırıldığı karar, İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu. Yeniden görülen davada mahkeme, sanıklara yine aynı cezaları verdi.

02 Mart 2022, Çarşamba 15:49 Son Güncelleme:
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi, Yeşil Mahalle, Atabek Sokak'ta meydana gelen olayda, Özkan Sade, eşini kaçırdığı iddia edilen amcasının oğlu Harun Sade ile karşılaşınca kavga çıktı. Kavga sonrası Harun Sade, otomobille kaçmaya çalıştı.

Özkan Sade de babası Abdülhamid, amcası Mülazım ve kuzeni Adil Sade ile birlikte başka bir otomobille Harun Sade'nin peşine düştü. Daha sonra boş bir arazide iki araç çarpıştı, kazada 2 otomobil de yanmaya başladı. Araçlardan inen 2 kuzen yeniden kavga etmeye başladı. Özkan Sade, pompalı tüfekle Harun Sade'ye ateş etti. Harun Sade, olay yerinde hayatını kaybetti.

'TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDI

Gözaltına alınıp, tutuklanan Özkan Sade ile babası Abdülhamid, amcası Mülazım ile kuzeni Adil Sade hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açıldı. Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen yıl 8 Mart'ta görülen karar duruşmasına sanıklar Abdülhamid, Mülazım ve Adil Sade 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet ayrıca aynı suçtan müebbet hapis alan Özkan Sade'nin cezasında 'tahrik' indirimi uygulanmasına hükmetti ve cezayı 18 yıla düşürdü. Heyet, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Sanık ve müşteki avukatları, mahkemenin kararına itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, inceleme sonrası davayı esastan reddederek bozdu ve yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderdi. 1'inci Ceza Dairesi, olayda 'töre saikinin' olup olmadığının araştırılmasını talep ederek, hüküm kurulmasını istedi. Bozma kararının ardından Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar, hakim karşısına çıktı. Sanıklar önceki ifadelerini tekrar ederek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tüm sanıklara daha önce verdiği hükmü yeniden vererek, dosyayı karara bağladı. Heyet ayrıca aynı suçtan müebbet hapis alan Özkan Sade'nin cezasında 'tahrik' indirimi uygulanmasına hükmetti ve cezayı 18 yıla düşürdü. Heyet, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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