Türkiye Eşini öldürdüğü silahla intihar etti!

Eşini öldürdüğü silahla intihar etti!

Türkiye

Eşini öldürdüğü silahla intihar etti!

Rize'de yaşadıkları apartman dairesinde silahla vurulmuş olarak bulunan 68 yaşındaki Adem ve 57 yaşındaki Nebahat Özdemir çiftinin ölümlerinin sırrı çözüldü. Adem Özdemir'in eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

27 Aralık 2021, Pazartesi 13:55 Son Güncelleme:
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Rize'de Camiönü Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın çatı katındaki dairelerinde oturan Adem-Nebahat Özdemir çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine önceki gün adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kapısını çilingir yardımıyla açtıkları eve girdi. Evin salonunda hareketsiz yattıkları görülen Özdemir çiftinin, yapılan kontrollerde silahla vurularak öldüğü belirlendi.



Cansız bedenleri bulunan çiftin yanında tabanca da olduğu görüldü. Çiftin cesetleri, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, ölüm nedenine ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemede, 2 boş kovan bulunan evde, Adem Özdemir’in eşi Nebahat Özdemir’i başından tabancayla vurup, öldürdükten sonra ağzına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Otopsi işlemleri süren çift, kentte toprağa verilecek.

Arzu ERBAŞ/DHA

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