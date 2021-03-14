Türkiye Eşini öldüren kocadan skandal savunma: İznim olmadan…

Eşini öldüren kocadan skandal savunma: İznim olmadan…

Türkiye

Eşini öldüren kocadan skandal savunma: İznim olmadan…

İzmir'de, eşi Hüsna T,'yi (30) tabancayla öldüren Hüseyin T.'nin (34) ifadesinde, "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dedi. Polisteki işlemleri süren şüphelinin daha önce de eşine birçok kez fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

14 Mart 2021, Pazar 15:31 Son Güncelleme:
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Bornova'da yaşayan Hüseyin Temurtaş, dün saat 16.00 sıralarında, Ümit Mahallesi 7312 Sokak'taki bir apartmanın 3'ncü katındaki evlerinde, iddiaya göre, eşi Hüsna Temurtaş ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Hüseyin Temurtaş, belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş etti. Ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, eşi kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı. Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hüsna Temurtaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüsna Temurtaş, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Temurtaş'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Soruşturma başlatan polis, bir süre sonra eşi öldüren Temurtaş'ın kaçtığı kiralık otomobili park halinde buldu. Çeşitli suçlardan poliste suç kaydı bulunduğu da öğrenilen Temurtaş ise Bornova ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Temurtaş, polisteki ifadesinde, " "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dedi. Daha önce de eşine birçok kez fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıkan Temurtaş'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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