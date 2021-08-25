İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Derya Aslan, 15 yıllık evliliğini şiddet gördüğü gerekçesiyle bitirmek istedi. Babasının evinde giden Aslan, 2 ay sonra eşi Sami Aslan’la görüşmek için evden çıktı. Derya Aslan’ı konuşma bahanesiyle ormanlık bir alana götüren Sami Aslan, eşini 3 kurşunda öldürdü. Sami Aslan olayın ardından kayıplara karıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sami Aslan’ın olayın ardından yasadışı yollarla yurtdışına kaçtığının tespit edildiği anlatıldı. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan Sami Aslan’ın Yunanistan’da Interpol ekipleri tarafından yakalandığı ve Türkiye’ye iadesi için işlemlerinin devam ettiği belirtildi.





"AĞABEYLERİ BİLDİKLERİ HALDE KARDEŞLERİNİ TESLİM ETTİ"

Hazırlanan iddianamede Sami Aslan’ın babası Sırrı Aslan hakkında da, “töre saiki ile öldürmeye azmettirme” suçundan dava açıldı. İfadesinde gelini Derya Aslan’ın oğlunu aldattığını iddia eden Sırrı Aslan, “Telefonunda mesajlarını gördüm. Ama oğlumun elini kana bulamasını istemediğim için ona söylemedim. Sonrasında Derya’nın ağabeylerine mesajları gösterip kızınızı evinize götürün dedim” dedi. Cinayetle bir ilgisi olmadığını ve Sami Aslan’a mesajları göstermediğini anlatan Sırrı Aslan, “Art niyetim olsa evde boşanma konusunu gündeme getirip Derya’yı ağabeylerine teslim etmezdim. Sami orada öldürürdü. Cinayetten eşim beni arayınca haberim oldu. Ağabeyleri sorunu bildikleri halde kardeşlerini oğluma teslim etmişlerdir” dedi.

"KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜM DEDİ"

Derya Aslan’ın ağabeyi Mehmet Akın ise verdiği ifadede, Sami Aslan’ın olay günü kendisini arayarak, “Eşimi almaya geliyorum. Aşağı insin” dediğini anlatarak, “Gittikten 1 saat sonra beni arayıp, ‘ben kız kardeşini öldürdüm haberin olsun’ dedi. ‘Nasıl yaparsın? Nerede?’ diye sorduğumda, ‘Çakmaklı’da’ dedi” ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİMİN KENDİNİ ASMASINI İSTEDİ"

Sanık Sırrı Aslan’ın boşanma konuşmasından sonra akşam evlerinin önüne gelerek kendileriyle konuştuğunu anlatan Mehmet Akın, “Bize kardeşimin telefonunda mesajlar gördüğünü, olay çıkmasın diye Sami’ye bir şey söylemediğini söyledi. Kardeşimin kendisini asmasını istedi” dedi.

Damla GÜLER - Milliyet