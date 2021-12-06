Eşini rehin alıp intihar etmek istedi! KADES hayat kurtardı

Gaziosmanpaşa da bu sabah 07.10 sıralarında yaşanan rehin alma ve kurtarma olayı A.G. isimli kadının KADES uygulamasından yardım talebinde bulunmasıyla başladı.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, yardım çağrısını alır almaz olay yerine intikal eden ekipler, A.G.’nin imam nikâhlı eşi İ.G. ile kavga ettiklerini, İ.G. isimli şahsın elinde silahla eşini evde alıkoyarak rehin aldığını gördü. Kadını kurtarmak için öfkeli kocayla kapı dışından diyalog kuran polisin çalışması sorasında A.G. İsimli kadın eşinin elinden kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Daha sonra silahı kendi başına dayayan İ.G.'nin kendini vuracağı yönünde söylemlerde bulunması üzerine olay yerine özel harekât ekipleri çağırıldı.

Müzakere ekiplerine olumsuz cevap veren ve kendisini öldüreceğini söyleyen İ.G. başına silah dayadı. İ.G. tam tetiğini çekeceği sırada devreye giren keskin nişancı tarafından silahı tuttuğu elinin dirseğinden vurularak etkisiz hale getirildi. Polis ilk müdahale sonrasında koluna tampon yaptığı İ.G.'yi olay yerine çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırırken imam nikahla eş A.G koruma altına aldı.



