Eşini sildi tatile gitti

Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, 3 yıldır birlikte olduğu Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile Haziran 2020’de nikah masasına oturmuştu. Ancak iddiaya göre aralarına kara kedi girdi. Eşiyle çekilmiş fotoğraflarını bir süre önce sosyal medyadan kaldıran Avcı, şimdi de kız arkadaşlarıyla Çeşme’ye tatile gitti.