Eşini sildi tatile gitti
Basketbolcu Nemanja Djurisic ile 2020 yılının Haziran ayında nikah masasına oturan Ezgi Avcı, önce eşiyle çekilmiş fotoğraflarını sildi sonra da tatile gitti.
24 Temmuz 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, 3 yıldır birlikte olduğu Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile Haziran 2020’de nikah masasına oturmuştu. Ancak iddiaya göre aralarına kara kedi girdi. Eşiyle çekilmiş fotoğraflarını bir süre önce sosyal medyadan kaldıran Avcı, şimdi de kız arkadaşlarıyla Çeşme’ye tatile gitti.